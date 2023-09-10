أماكن معارض «أهلا مدارس» بالغربية.. 8 فروع على مستوى المحافظة

حرص المسؤولون بمحافظة الغربية على توفير كل المستلزمات المدرسية من خلال عدة معارض «أهلا مدارس» بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ما يساعد على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على تجهيز معرض أهلا مدارس بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتوفير كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية.

وأوضح محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أنه خلال أيام سيتم افتتاح كل المعارض لتكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

أماكن معارض أهلا مدارس في الغربية

معرض أهلا مدارس بأرض البوريفاج بطنطا

معرض أهلا مدارس بمنطقة سيجر بطنطا

معرض أهلا مدارس بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى

معرض أهلا مدارس بشارع الجيش بمركز قطور

معرض أهلا مدارس بشارع 23 يوليو بمركز بسيون

معرض أهلا مدارس بميدان النحاس بمركز سمنود

معرض أهلا مدارس بالسنطة

معرض أهلا مدارس بشارع الكورنيش بزفتى.