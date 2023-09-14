صالون أعضاء برلمان الطلائع بدمياط يناقش مشاركة الشباب في التنمية

نظم مركز شباب ميت الخولى، التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط الصالون البرلماني لأعضاء برلمان الشباب والطلائع، بحضور مديري إدارة البرلمان والتعليم المدني وقيادات إدارة الزرقا التعليمية، وأعضاء مجلس النواب، والكوادر البرلمانية، وأعضاء محاكاة مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

دور الشباب في تنمية المجتمع

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بدمياط في بيان صحفي، أن الصالون البرلماني دار حول عدد من المحاور الاستراتيجية أبرزها أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع من خلال مشاركتهم في المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل نطاق المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية في دمياط عن طريق تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية.

دور المرأة في النهوض بالمجتمع

كما ناقشت أيضا دور المرأة في النهوض بالمجتمع إذ أن الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل، تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةودكتورة منال عوض محافظ دمياطوتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.