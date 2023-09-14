قرار مفاجئ وتتويج غيابي وأغنية سحرية.. مشاهد في تتويج منتخب الطائرة بأفريقيا

بعد 8 سنوات غياب عن منصة التتويج الأفريقية، عاد منتخب مصر للكرة الطائرة لتسيد القارة السمراء مجددا، بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا التي استضافتها مصر، بعد الفوز على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط لشوط.

اعتزال أحمد صلاح لاعب منتخب الطائرة بعد مسيرة أسطورية

«ليلة استثنائية»، هكذا استقبلت الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، المباراة الحاسمة، التي أعادت الفراعنة للعرش الأفريقي، للمرة التاسعة في تاريخه، ولكن هذه الليلة شهدت العديد من المواقف الغير تقليدية، فماذا حدث؟.

البداية كانت مع مفاجأة كبرى، أعلنها قائد المنتخب الوطني أحمد صلاح، خلال حفل تسليم الجوائز أمام آلاف الجماهير التي كانت حاضرة لمؤازرة الفراعنة، بعدما أكد اسدال الستار على مشواره الدولي، بعد مسيرة أسطورية بقميص المنتخب المصري، حقق خلالها 7 ألقاب قارية من أصل 9.

الحاضر الغائب.. أحمد سعيد يحصد جائزة أفضل ضارب ببطولة أفريقيا بعد إصابته بالصليبي

لم تخلُ فقرة تسليم الجوائز من المواقف غير التقليدية، فبعد نقل أحمد سعيد لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف الخليج السعودي إلى المستشفى بعد خروجه من المباراة متأثرا بإصابته، لم يمنحه القدر فرصة التواجد على منصة التتويج واستلام جائزته كأفضل ضارب في البطولة.

أحمد سعيد الذي أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كان زميله في المنتخب الوطني محمد عسران، حاضرا بدلا منه على منصة تسليم الجوائز، لاستلام جائزته، في مشهد تاريخي غاب عنه لاعب الفراعنة بسبب الإصابة التي لحقت به.

أغنية الفنان محمد نوح الشهيرة هي بطلة الحدث

«مدد مدد مدد مدد .. شدي حيلك يا بلد»، كان المشهد الأبرز في ليلة تتويج الفراعنة بالأميرة السمراء، حيث كانت أغنية الفنان محمد نوح الشهيرة هي بطلة الحدث، فعند كل تأخر للمنتخب الوطني خلال المباراة، يعلو صوت الأغنية ومعها هتاف الجماهير التي كانت ترج صالة استاد القاهرة، ليرفض بعدها كأس البطولة مغادرة القاهرة.