وزير الرياضة يهنئ منتخب السيدات بالصعود لكأس العالم للكرة الطائرة

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد تحقيق إنجاز غائب منذ عام 2003، بالتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا، والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

وتغلب منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات على رواندا في نصف نهائي أمم أفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل، في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون.

أشرف صبحي: أداء قوي لسيدات مصر

قال الدكتور أشرف صبحي: «مبروك لمنتخب مصر للسيدات في كرة الطائرة، على تأهله إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم، وذلك يعكس أداءكم القوي، والتفوق خلال منافسات البطولة، كل التوفيق لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا في كرة الطائرة».

صبحي: إنجازات في كل الألعاب

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، للارتقاء بمستواهم والفوز بـ ميدالية أولمبية، كان سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية للأبطال في مختلف الألعاب على كل المستويات والأصعدة القارية والعالمية.