رئيس بلدية درنة: عدد ضحايا العاصفة دانيال قد يزيد عن 20 ألف شخص

كشف عبد المنعم الغيثي، رئيس بلدية درنة، عن أن التقديرات الأولية لضحايا العاصفة «دانيال» بالمدينة الليبية المنكوبة، قد يزيد عن 20 ألفا.

العاصفة البحرية تسببت في دمار كبير بمدينة «درنة»

وأضاف «الغيثي» في تصريحاته للوكالات العربية، أن العاصفة البحرية تسببت في دمار كبير بمدينة «درنة» الواقعة بالمنطقة الشرقية للبلاد، بعد أن نتج عنها فيضانات وسيول دمرت السدود وأغرقت المدينة.

الكارثة كانت مفاجئة بشكل كبير وغير متوقع

وتابع رئيس البلدية الليبي، أن الكارثة التي حلت ببلاده كانت مفاجئة بشكل كبير وغير متوقع، قائلاً: «لم نستطع مواجهة الموقف من شدته.. كان أكبر من امكاناتنا وحتى لو امتلكنا الإمكانات المتطورة فإن المشهد فاق التصورات ولم نستطع مواجهته».

وأكد أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من إحصاء دقيق ورصد نهائي للأضرار الناجمة عن العاصفة، ولكن يمكن القول أنه «جاري الانتهاء من هذا العمل».

وقال «الغيثي»، إن فرق الإنقاذ المختلفة تتحرك داخل المدينة لانتشال جثث الضحايا، وجارى البحث رغم الأعداد مهولة للجثث، سواء تحت الأنقاض أو في البحر، أو حتى المغمورة فى الطين.

ويشار إلى أن تقديرات القتلى بمدينة «درنة» جراء العاصفة «دانيال»، جاءت وفقا إلى كثافة السكان في المناطق المنكوبة.