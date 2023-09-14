درجات الحرارة اليوم.. انتهاء العاصفة دانيال واستقرار الأحوال الجوية

من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، درجات الحرارة السائدة اليوم على أغلب الأنحاء، وفقًا لما بيَّنته هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-9-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

أكتوبر35 23

بنها 34 24

دمنهور32 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 26

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح32 25

رأس سدر 33 25

نخل32 19

كاترين 29 15

الطور35 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 23

السلوم 28 22

سيوة 32 23

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 28

الوادي الجديد 38 26

أبو سمبل 38 28

انتهاء العاصفة دانيال

بدأت توابع العاصفة دانيال في الانتهاء التدريجي، منذ أن بدأت يوم الإثنين الماضي، إذ أدت إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وكانت متوسطة على بعض الأنحاء، بينما تعرضت القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء لنشاط الرياح على فترات متقطعة.