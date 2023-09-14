حالة الطقس اليوم.. استقرار الأحوال الجوية عقب انتهاء العاصفة دانيال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، متوقعة أن يسود اليوم الخميس استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء عقب مغادرة العاصفة دانيال البلاد.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع في حالة الطقس اليوم، أن تشهد ساعات النهار طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلاً فيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة ورياح على مناطق متفرقة

تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 14-9-2023

وجاءت درجات الحرارة خلال اليوم الخميس على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.