من هي اللاعبة سامية آدم نسخة «صلاح» النسائية؟.. «لفت أوروبا كعب داير»

في مدينة «بالو ألتو» بالولايات المتحدة الأمريكية التي ولدت بها، خطت سامية آدم أولى خطواتها نحو العالمية في عالم الساحرة المستديرة، بعدما قررت احتراف كرة القدم من بوابة فريق جامعتها «سبيسيفك تايجرز».

من هي سامية آدم ممثلة الكرة النسائية في أوروبا؟

اللاعبة المصرية صاحبة الجنسية المزدوجة، والتي انتقلت حديثا لصفوف لوستيناو دورنبيرن النمساوي، سجلت اسمها كأحد أبرز لاعبات كرة القدم النسائية في المنطقة العربية، بعدما ارتدت قميص أشهر أندية العالم.

سامية آدم أول مصرية تحترف في الدوري الإيطالي في تاريخ الكرة النسائية

اللاعبة صاحبة الـ28 عاما، والتي لعبت لنادي الجونة، بدأت رحلة احترافها من بوابة نادي جالاتا سراي التركي وسجلت بقميصه 5 أهداف، قبل أن تسجل اسمها في التاريخ كأول لاعبة مصرية تحترف في الدوري الإيطالي من خلال الدفاع عن ألوان نادي نابولي عام 2022.

مثلت لاعبة منتخب مصر الوطني للسيدات أيضا نادي ساساري الإيطالي، التي انتقلت إلى صفوفه على سبيل الإعارة، قبل أن تقرر خوض تجربة جديدة في الدوري النمساوي الموسم الحالي.

«صلاح الكرة النسائية»، هكذا يشبهها متابعوها في ظل مهاراتها المميزة، التي جعلتها واحدة من العناصر الأساسية للمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، فضلا عن كونها أول مصرية ترتدي شارة قيادة فريق جالاتا سراي التركي، قبل أن ترحل عنه في تجارب أوروبية جديدة.

«مستعدة للتحدي»، بهذه الجملة أعربت سامية آدم عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، عن استعدادها لخوض التجربة الجديدة من بوابة نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي، والتي انتقلت إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي 2023 - 2024.