مركز جمال عبدالناصر يحتفي بمئوية فنان الشعب بعرض «شفيقة ومتولي»

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية خريجي كلية العلوم ندوة «عظماء من الإسكندرية» بمناسبة الذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب الشيخ سيد درويش وكذلك ذكرى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر الثالثة والخمسين خلال سبتمبر الجاري.

اللقاء يُعقد اليوم في تمام السادسة مساءً، يتحدث فيه «الشهيد الحي» سعيد الصباغ، أحد أبطال انتصار السادس من أكتوبر 1973، والمستشار أحمد عوض ويتخلله فقرات غنائية للفنان القدير عمر محمود، يدير اللقاء كيميائي مهاب حسن والدكتور ابراهيم عبدالله.

عرض الحكي والغناء «شفيقة ومتولي»

وعلى الصعيد الفني والمسرح يقدم أيضا المركز ضمن أجندته الثقافية يوم السبت الموافق 16 سبتمبر في تمام السادسة مساءً عرض الحكي والغناء «شفيقة ومتولي، حكاية النخل والرمل والكحل والريحان» كتابة وإخراج الفنان أسامة الهواري وألحان محمد خالد وتمثيل شباب ورشة المسرح بالمركز.

مسرحية «شفيقة ومتولي»

ويعد شفيقة ومتولي أول نص مسرحي من تأليف الهواري حيث تمت كتابته في 2010 وسبق تقديمه برؤى مختلفة لمخرجين مثل شريف محمود ،ووصال عبدالعزيز(لفرقة السامر) و دكتور علاء قوقه (داخل معهد الفنون المسرحية) و محمد بكر (نوادي المسرح) و محمد الطايع (قومية مطروح) و مخرجين آخريين شباب من محافظات في الدلتا و الصعيد وكذلك على مسرح متحف الفنون الجميلة ومكتبة الاسكندرية وأخيراً تم إعادة كتابة النص و برؤية مختلفة للمؤلف قام باخراجه وسيتم عرضه بالمركز.