أسعار العملات اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك.. مستقرة

استقر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال آخر أيام العمل في القطاع المصرفي المصري، حيث شهدت أسعار العملات مع بداية التعاملات اليوم الخميس 14-9-2023 استقرارا ملحوظا.

وتستعرض «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وذلك حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري عند 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الريال السعودي عند 8.23 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو اليوم نحو 32.99 جنيه شراء و33.14 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو بداخل البنك نحو 33.26 جنيه للبيع و33.10 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما وعن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل في بنك مصر نحو 38.65 جنيه للبيع و38.24 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 38.47 جنيه شراء و 39.06 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة عند 8.38 جنيه شراء، أما وعن سعر البيع فقد بلغ 8.42 جنيه.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي بداخل البنك المركزي المصري مبلغ 99.91 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.34س جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.