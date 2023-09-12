أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقرة

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية، استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ومن أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري: 33.21 للبيع، و33.01 للشراء.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 33.12 للبيع، و32.93 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري: 38.63 للبيع، و38.44 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 38.64 للبيع، و38.35 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري: 99.98 للبيع، و99.08 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 100.06 للبيع، و99.75 للشراء.