أسعار السمك اليوم الخميس 14-9-2023 في الأسواق.. البلطي بـ78 جنيها

تشهد أسعار السمك اليوم الخميس 14-9-2023، استقراراً في الأسواق، وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في آخر تحديث للأسعار.

أسعار السمك في مصر اليوم

وتأتي أسعار الأسماك بالمحلات، كالتالي:

- سعر جمبري وسط: الكيلو بـ207 جنيهات.

- سعر جمبري صغير: الكيلو بـ138 جنيها.

- سعر الوقار: الكيلو بـ181 جنيها.

- سعر القاروص: الكيلو بـ123 جنيها.

- سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ133 جنيها.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ103 جنيهات.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ131 جنيها.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ117 جنيها.

- سعر السبيط: الكيلو بـ224 جنيها.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ100 جنيه.

سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ87 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ78 جنيها.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيها.

- سعر البلطي صغير: الكيلو بـ54 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ60 جنيها.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ80 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر بوري وسط: الكيلو بـ115 جنيها.