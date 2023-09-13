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أسعار السمك في الأسواق اليوم الاثنين 13-9-2023

كتب:

مريم حنفي
11:46 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار السمك اليوم الاثنين 13-9-2023 في الأسواق.

وترصد السطور التالية أسعار  السمك اليوم الاثنين 13-9-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار السمك البلطي 

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 70 و74 جنيها. 

- يتراوح سعر فلية البلطي بين 40 و200 جنيه. 

- كما يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و115 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم 

- يتراوح سعر القراميط اليوم بين 30 و50 جنيها. 

- تراوح سعر السمك الثعابين بين 50 و250 جنيها. 

- يتراوح سعر السبيط بين 185 و285 جنيها. 

- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و210 جنيهات. 

أسعار سمك البوري 

- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 و100 جنيه. 

- يتراوح المرجان بين 70 و80 جنيها. 

- بينما يتراوح سعر الدنيس بين 100 و160 جنيها. 

- كما يتراوح سعر الجمبري بين 180 و310 جنيهات.

- البوري بين 80 و100 جنيه. 

- القاروص بين 60 و140 جنيها. 

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