أسعار السمك في الأسواق اليوم الاثنين 13-9-2023
كتب:
مريم حنفي
11:46 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار السمك اليوم الاثنين 13-9-2023 في الأسواق.
وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 13-9-2023 في الأسواق، كما يلي.
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.
- يتراوح سعر فلية البلطي بين 40 و200 جنيه.
- كما يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و115 جنيها.
أسعار الأسماك في مصر اليوم
- يتراوح سعر القراميط اليوم بين 30 و50 جنيها.
- تراوح سعر السمك الثعابين بين 50 و250 جنيها.
- يتراوح سعر السبيط بين 185 و285 جنيها.
- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و210 جنيهات.
أسعار سمك البوري
- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 و100 جنيه.
- يتراوح المرجان بين 70 و80 جنيها.
- بينما يتراوح سعر الدنيس بين 100 و160 جنيها.
- كما يتراوح سعر الجمبري بين 180 و310 جنيهات.
- البوري بين 80 و100 جنيه.
- القاروص بين 60 و140 جنيها.