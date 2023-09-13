أسعار السمك في الأسواق اليوم الاثنين 13-9-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار السمك اليوم الاثنين 13-9-2023 في الأسواق.

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 13-9-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

- يتراوح سعر فلية البلطي بين 40 و200 جنيه.

- كما يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و115 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- يتراوح سعر القراميط اليوم بين 30 و50 جنيها.

- تراوح سعر السمك الثعابين بين 50 و250 جنيها.

- يتراوح سعر السبيط بين 185 و285 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و210 جنيهات.

أسعار سمك البوري

- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 و100 جنيه.

- يتراوح المرجان بين 70 و80 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الدنيس بين 100 و160 جنيها.

- كما يتراوح سعر الجمبري بين 180 و310 جنيهات.

- البوري بين 80 و100 جنيه.

- القاروص بين 60 و140 جنيها.