استقرار سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 14-9-2023

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام اليورو، وذلك خلال بداية التعاملات لليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 33.22 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات صرف آخر أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.99 جنيه للشراء، و33.14 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.11 جنيه للشراء و33.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.94 جنيه شراء، و33.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.27 جنيه للبيع و33.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية نجح اليورو في تسجيل سعر صرف اليوم 33.10 جنيه شراء و33.22 جنيه للبيع.