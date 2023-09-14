مصادر بـ«التعليم العالي»: اليوم ختام تنسيق الشهادات الفنية 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، أن موعد مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ستكون متاحة للطلاب خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب أيضا، بجانب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، موضحة أن التوزيع يكون وفقاً للتسبة المقررة في هذا الشأن والمقدرة بـ10% .

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، يختتم مكتب تنسيق القبول بالجامعات التسجيل لرغبات تنسيق الشهادات الفنية والتي بدأت من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، على أن تبدأ الوزارة واللجنة العليا للتنسيق في فرز رغبات الطلاب وتوزيعها على الكليات وفقاً للأعداد المقررة لها.