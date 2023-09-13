عضو أمناء الحوار الوطني: الدولة المصرية تدرك حجم كارثة ليبيا الحقيقية

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، تداعيات العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية.

ليبيا تعرضت إلى كارثة مفزعة

وقال جمال الكشكي في حواره في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن ليبيا تعرضت إلى كارثة مفزعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ليبيا تعاني منذ 10 سنوات من عدم تواجد بنية تحتية

وأضاف جمال الكشكي: «ليبيا لا تزال تعاني منذ 10 سنوات من عدم تواجد بنية تحتية وأزمة عدم استقرار سياسي ولا زالت تبحث عن استعادة عافيتها من جديد، مصر دولة مسؤولة وتنظر لما يحدث في ليبيا بعين ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية».

مصر تبذل كل ما لديها من مجهودات لدعم ليبيا

وأكمل جمال الكشكي: «الدولة المصرية تدرك حجم الكارثة في ليبيا ومصر تبذل كل ما لديها من مجهودات كي تكون نموذجا للمشاركة في تقديم الدعم لإنقاذ ليبيا، موقع مصر الجغرافي بجوار ليبيا يؤدي دوراً كبيراً لتقديم المساعدات للدولة فإنها قادرة على الدعم البري والبحري وتقديم المساعدات وفتح أبوابها للمساعدات التي تمر من خلالها بسبب قوة العلاقات المصرية الليبية».