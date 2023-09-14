نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. تعرف على رابط وخطوات الحصول عليها

لا يزال الحديث عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 حديث الساعة بين الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2023 وذلك بعد أن سجلوا رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعهم، وتساءل البعض منهم عن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر2023 .

نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وتنشر «الوطن» خلال التقرير الآتي طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وفقا لما أعلنته جامعة الأزهر خلال الأيام الماضي حيث أفادت بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بالضغط هنــا، وذلك عقب إعلان الجامعة عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد الأزهرية ضمن تنسيق الأزهر 2023 خلال المؤتمر الصحفي المقر عقده خلال الساعات المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وبخصوص خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 فهي كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني.

- اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.

- تحديد الشعبة الدراسية.

- إدخال بيانات الطالب كاملة.

- تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

- الضغط على كلمة استعلام.