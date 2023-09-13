رئيس جامعة حلوان: ننسق مع مرصد الأزهر لعقد محاضرات لرفع وعي الطلاب

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أعضاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، المشاركين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية.

جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

وخلال اللقاء، أثنى رئيس الجامعة على جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مشيرًا إلى تطلع جامعة حلوان إلى التعاون مع المرصد من خلال تنفيذ مبادرات ومحاضرات لرفع الوعي لدى طلاب الجامعة وتعزيز انتمائهم للوطن.

من جانبهم، أعرب أعضاء المرصد عن امتنانهم لجامعة حلوان، على حسن الضيافة خلال الفعاليات التي اختتمت اليوم.

أسبوع شباب الجامعات

وعقدت فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.