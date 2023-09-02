رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 للقبول بالابتدائية ورياض الأطفال

يحرص عدد من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري لمعرفة نتيجة تنسيق الأزهر 2023 للتعرف على موقف أبنائهم الطلاب للقبول بالابتدائية ورياض الأطفال.

تنسيق الأزهر 2023

تستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن تنسيق الأزهر 2023، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التنسيق من خلال البوابة الإلكترونية لقطاع الأزهر، من خلال الدخول على هذا الرابط من هنـا وكتابة الرقم القومي للطالب يمكن معرفة النتيجة.

التقديم الإلكتروني لتنسيق الأزهر 2023

جدير بالذكر، أن باب التقديم الإلكتروني لتنسيق الأزهر 2023 لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية أغلق في 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة انتهى التقديم 17 يوليو.