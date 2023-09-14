فتح باب التقديم لمعهد الرعاية التمريضية في الأقصر اليوم

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال التقديم للتسجيل الإلكتروني في معهد الرعاية التمريضية لنظام الخمس سنوات بمدينة إسنا، وفقًا لما أعلنته هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

الرابط الرسمي للتسجيل الإلكتروني

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ التقديم سيكون من خلال الرابط الرسمي، وبحد أدنى 260 درجة من طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في العام الدراسي 2022/2023 لمدينة إسنا.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه يجب رفع المستندات التالية، على هيئة ملفات PDF فقط، مرفق معها شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب المتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بيان نجاح الشهادة الإعدادية عن العام الدراسي 2023/2022 لطلاب مركز إسنا وبحد أدنى 260 درجة.

- انتهاء فترة التسجيل بعد اكتمال الأعداد المطلوبة والمستوفاة للشروط.

- يتم رفع وتقديم المستندات مرة واحدة لكل طالب.

الاشتراطات العامة للتقديم

وذكرت الرعاية الصحية بالأقصر، أنّ الاشتراطات العامة كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الاعدادية في ذات عام التقدم.

- يكون المتقدم من أبناء مدينة إسنا، التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة.

- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: «الإملاء فى اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي».

- اجتياز كشف الهيئة والاختبار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية «كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات».

المصروفات الدراسية بالمعهد

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنّ المصروفات الدراسية ستكون 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي ورسوم سحب الملف 750 جنيهًا لا ترد، ثم يجري تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول، ويتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر بعد انتهاء التقديم الإلكتروني، باكتمال أعداد المتقدمين المستوفيين للشروط وإعلانهم بشكل رسمي.