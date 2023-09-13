تعيينات جديدة في جامعة الأقصر.. اعرف الشروط والمواعيد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة الأقصر، موضحة أبرز المستندات المطلوبة ومواعيد وطريقة التقديم.

الوظائف المطلوبة

أمين الجامعة. أمين الجامعة المساعد. مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية. مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب رئيس الجامعة. مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة. مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم. مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية. مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب. مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية. مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية. مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية. مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية. مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات. مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

حسب بوابة الوظائف الحكومية، تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس جامعة الأقصر، مرفقا به المستندات التالية:

- السيرة الذاتية موضحا بها أبرز الإنجازات السابقة، مع بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- مقترح التطوير الوظيفي في مجال عمل الوظيفة المتقدم إليها وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحاً به المؤهلات الحاصل عليها والخبرة النوعية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها.

- إفادة من الشئون القانونية بالجهة بموقف الجزاءات والإحالة إلي مجلس التأديب أو المحكمة التأديبة أو الجنائية .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية.

- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية.

صور شهادات الشكر والتقدير.

- عدد 8 صور شخصية حديثة.

- صحيفة حالة جنائية حديثة تقدم باسم جامعة الأقصر.

تقدم الطلبات مرفقا بها المستندات من أصل + 6 نسخ + أسطوانة مدمجة مدونا عليها أبرز الإنجازات ومقترحات التطوير الوظيفي، وتسلم باليد إلي الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات.

مواعيد التقديم

من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر المقبل.