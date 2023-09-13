تعيينات جديدة في جامعة الأقصر.. اعرف الشروط والمواعيد
كتب:
إلهام الكردوسي
09:48 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جامعة الأقصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة الأقصر، موضحة أبرز المستندات المطلوبة ومواعيد وطريقة التقديم.
الوظائف المطلوبة
- أمين الجامعة.
- أمين الجامعة المساعد.
- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية.
- مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب رئيس الجامعة.
- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.
- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم.
- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.
- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
- مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.
- مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.
- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.
- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.
- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات.
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.
حسب بوابة الوظائف الحكومية، تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس جامعة الأقصر، مرفقا به المستندات التالية:
- السيرة الذاتية موضحا بها أبرز الإنجازات السابقة، مع بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها.
- مقترح التطوير الوظيفي في مجال عمل الوظيفة المتقدم إليها وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحاً به المؤهلات الحاصل عليها والخبرة النوعية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها.
- إفادة من الشئون القانونية بالجهة بموقف الجزاءات والإحالة إلي مجلس التأديب أو المحكمة التأديبة أو الجنائية .
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية.
- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية.
صور شهادات الشكر والتقدير.
- عدد 8 صور شخصية حديثة.
- صحيفة حالة جنائية حديثة تقدم باسم جامعة الأقصر.
تقدم الطلبات مرفقا بها المستندات من أصل + 6 نسخ + أسطوانة مدمجة مدونا عليها أبرز الإنجازات ومقترحات التطوير الوظيفي، وتسلم باليد إلي الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات.
مواعيد التقديم
من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر المقبل.