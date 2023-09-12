«الحق نفسك لو قدمت».. «التعليم العالي» تغلق أكاديمية وهمية في الأقصر

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، تكثر الإعلانات المروجة للتعليم الجامعي الخاص، عبر الجهات التي تقدمه بمختلف مسمياتها، منها ما هو معتمد من وزارة التعليم العالي، ومنها ما هو غير معتمد ويلجأ إليه الطلاب وأولياء الأمور لتحقيق أحلامهم لدراسة تخصص معين، ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائمًا ما تحذر من الكيانات غير المعتمدة.

وفي ظل محاربتها للكيانات الوهمية، أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، قرارا أمس، بإغلاق كيان وهمي بمحافظة الأقصر يروج لنفسه بمنح شهادات في تخصصات مختلفة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن خدماتها التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور، تفاصيل الكيان الوهمي والتخصصات التى يروج لنفسه بمنح شهادات خاصة بالدراسة فيها حتى لا يلتحق بها الطلاب كما تنشر المؤسسات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالى، حتى لا يقع الطلاب فريسة لمثل تلك الكيانات الوهمية.

تفاصيل الكيان الوهمي المغلق

الكيان الوهمي يطلق عليه «أكاديمية الصفوة للتدريب» ومقرها ميدان المنشية، الدور الأول علوي، محافظة الأقصر، ويروج لنفسه بقبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، كالدبلومات والثانوية العامة، وخريجي المعاهد دون التقيد بمجموع أو سن معين.

تخصصات يروج الكيان الوهمي بمنح شهادات بالدراسة فيها

يروج الكيان بمنح شهادات في التخصصات التالية:

- علوم التمريض

- تركيبات الأسنان

- التحاليل الطبية والأشعة

- مساحة وإنشاءات معمارية

- تكنولوجيا بترول وتعدين

- علوم الحاسب

- نظم الجودة

- مساعد صيدلي

- دبلومة الخدمات الصحية

- منحة التعليم المفتوح للتمريض

وفيما يلى المؤسسات التعليمية الخاصة المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»

الجامعات الخاصة

وتضم 29 جامعة ومنها جامعة 6 أكتوبر وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الابتكار وللإطلاع على قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من هنا.

الجامعات الأهلية:

وتضم 20 جامعة أهلية ومنها جامعة الملك سلمان الدولية و جامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة،وللإطلاع على قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة من هنا.

جامعات بقوانين خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جامعات باتفاقيات دولية

وتضم 6 جامعات وهي:

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

- جامعة اسلسكا.

- جامعة برلين الألمانية بالجونة.

- جامعة سنجور.

جامعات باتفاقيات إطارية

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- الجامعة العربية المفتوحة.

أفرع الجامعات الأجنبية

وتم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية:

- مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

- مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

- مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

- مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي «لندن، وسط لانكشاير».

الجامعات التكنولوجية

وتم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم 10 جامعات تكنولوجية وهي منها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية و جامعة الدلتا التكنولوجية وللإطلاع على قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة من هنا.

أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

المعاهد العالية المعتمدة

ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا 204 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية مُتخصصة «هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة» على النحو التالي:

المعاهد الخاصة العالية الهندسية

وتضم 55 معهدًا، منها معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة و معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا ومعهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي وللإطلاع على قائمة المعاهد الخاصة العالية الهندسية من هنا

المعاهد الخاصة العالية «الشعبة التجارية»:

وتضم 71معهدًا، ومنها معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة والأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي و المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس وللإطلاع على قائمة المعاهد الخاصة العالية التجارية من هنا.

المعاهد الخاصة العالية «شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات»:

وتضم 15 معهدًا، منها معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة و الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي وللإطلاع على القائمة من هنا.

المعاهد الخاصة العالية للإعلام

وتضم 11 معهدًا،ومنها المعهد العالي للغات بمصر الجديدة و المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر و. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم وللإطلاع على القائمة من هنا.

المعاهد الخاصة العالية للغات

وتض 8 معاهد منها ومنها المعهد العالي للغات بمصر الجديدة والمعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر وللإطلاع على القائمة من هنا.

المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق

وتضم 18 معهدًا ومنها المعهد العالي للسياحة والفنادق و معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر وللإطلاع على القائمة من هنا.

المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية

وتضم 16 معهدًا ومنها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية،وللإطلاع على القائمة منها هنا.

المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية

وتضم 8 معاهد،ومنها المعهد الفني للتمريض بالجونة والمعهد الفني للتمريض بالدقهلية وللإطلاع على القائمة من هنا.

المعاهد الفنية الصحية التابعة للحكومة

وتضم 12 معهدا منها لمعهد الفني الصحي بإمبابة و المعهد الفني الصحي بالإسكندرية و المعهد الفني الصحي بطنطا ووللإطلاع على القائمة من هنا

المعاهد الخاصة العالية الزراعية

وتضم المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة و المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

الكليات التكنولوجية

ويوجد عدد 8 كليات تكنولوجية والتي تضم 44 معهدًا فنيًا متوسطًا، منها الكلية التكنولوجية بالمطرية و الكلية التكنولوجية بالصحافة والكلية التكنولوجية بقويسنا وللإطلاع على القائمة من هنا.