«تعليم مطروح» تعقد اجتماعا لضبط منظومة تأمين المدارس

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مسئولي الأمن بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة سبل ضبط المنظومة الأمنية بالإدارات والمدارس التابعة لها مع التأكيد على متابعة توافر جميع عوامل السلامة والأمان، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بحضور محمود أبو ذكري مسؤول أمن المديرية.

الالتزام بعوامل السلامة بالإدارات التعليمية والمدارس

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مسؤولى أمن الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر بالتشديد على أمن المدارس، والعمل على توفير المعلومات والارشادات الخاصة بمتطلبات الأمن والالتزام بعوامل السلامة بجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس.

إخلاء المؤسسات التعليمية خلال الكوارث

وأكد وكيل تعليم مطروح في بيان على ضرورة استمرار التنفيذ النموذجي لخطط إخلاء المؤسسات التعليمية من الطلاب مع بداية الدراسة فى حالة الكوارث والحوادث، وأهمية الالتزام بوضع ضوابط محددة يتبعها مسئولو الأمن بالإدارات بالتنسيق مع مسؤولي أمن المدارس ليتم تطبيقها داخل المنشأة التعليمية، من بينها تأمين المدرسة ضد أي إخطار مع التأكد من اتصاف مسؤول الأمن بكل مدرسة بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة والأخلاق الفاضلة.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الاجتماع على مسؤولي الأمن بضرورة التحلى بأقصى درجات اليقظة والانضباط وحسن التصرف، وسرعة التواصل مع مدير أمن المديرية في الإخطار بأي أمور تحدث داخل نطاق إدارته.