يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يتم من خلاله معرفة النتيجة عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب، عبر موقع «توجيهي» tawjihi.jo.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 عبر موقع الوزارة

ويُعد رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، هو الطريقة الوحيدة لمعرفة النتيجة، من خلال رقم الجلوس، في ظل اقتراب موعد الإعلان الرسمي للنتيجة، خاصةً وأن الطلاب سيعرفون بعدها الجامعات التي يمكن أن يتقدموا إليها، بعد معرفة النتيجة.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 وتعليق وزير التعليم الأردني

وأوضح وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور عزمي محمود مفلح، موعد نتيجة التوجيهي ستكون منتصف أغسطس الجاري، ويجب على الأشخاص معرفة النتيجة من خلال رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والتي سيتم نشرها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

تفاصيل رابط نتائج توجيهي الأردن 2023

وبعد معرفة الأشخاص رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يجب عليهم المرور بعدة خطوات، من أجل معرفة النتيجة، ويكون ذلك عبر دخول الطلاب والطالبات لهذا الرابط، ثم البحث عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن، وبعدها يدخل الطالب رقمه المدني، ويضغط على الخانة، لكي تظهر له النتيجة.