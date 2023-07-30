عاجل.. طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم

تُجيب «الوطن» على التساؤل الخاص بـ «كيف أعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم؟»، الذي أُثير خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، عن قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

«بوابة مركز المعلومات» بموقع الوزارة فور اعتمادها رسميا

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تفعيل رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر «بوابة مركز المعلومات» بموقع الوزارة، فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم، كى يتمكن طلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي، من الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال زيارة موقع الوزارة.

ووفقا لمصادر بالوزراة، من المنتظر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، مساء اليوم، ومن ثم سيتم عقد مؤتمر صحفى للوزير بمقر الوزارة، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن النتيجة رسميا، وتكريم أوائل الثانوية العامة 2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم ، وفقا لما صدر عن الوزارة في بيانات رسمية.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم

1- تبدأ خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال زيارة «بوابة مركز المعلومات» عبر موقع وزارة التربية والعليم والتعليم الفني.

2- تسجل الاسم الرباعي لطالب الثانوية العامة.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- قيام الطالب بإختيار الشعبة الخاصة به، سواء «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي».

5- اختيار المحافظة من أجل الرد على كيف أعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم؟