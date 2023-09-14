أماكن معارض أهلا مدارس بغرب الإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ30%

يبحث أولياء الأمور وطلبة المدارس عن أماكن معارض أهلا مدارس لشراء على المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية والكراسات والكشاكيل والشنط بأسعار مخفضة، نظراً لاقتراب موعد بدء الدراسة، وفى السطور القادمة توضح «الوطن» أماكن معارض أهلا مدارس بغرب الإسكندرية تسهيلاً للباحثين عنها في أحياء الجمرك واللبان مينا البصل والعجمي والعامرية.

معارض أهلا مدارس بالجمرك

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إن معرض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تحت رعاية النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بشارع عبد المنعم أمام مسجد البوردي، ويأتي ذلك حرصًا على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويبيع المعرض الأدوات المدرسية بخصم يصل إلى 25% على الكراسات والكشاكيل و10% على الكتب الخارجية و30% على الشنط المدرسية.

4 معارض بمناطق الجمرك والعطارين واللبان والمنشية

وقال النائب الصافي عبدالعال الصغير عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه في ذلك التوقيت من كل عام يفتتح معارض المستلزمات الدراسية، للتوفير على الأهالي وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة التى ترعى أكثر من طالب، مؤكدًا أن المعارض توفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية، وشهدت المعارض منذ اليوم الأول إقبالا ملحوظًا للمستلزمات المدرسية والتى تبيع بأسعار مُخفضة بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بمناطق الجمرك والعطارين واللبان والمنشية.

معارض أهلاً مدارس بالعجمي والعامرية

أما النائب رزق راغب ضيف الله الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، فقال إنه تم افتتاح 3 معارض أهلاً مدارس بمنطقة العجمي الأول بجوار مسجد الحديد والصلب بالبيطاش أمام مقر حزب مستقبل وطن دائرة الدخيلة، والثاني بمجمع مدارس زيد بن حارثة الرسمية لغات، ومعرض ثالث أمام سوق الهانوفيل، وفي منطقة العامرية تم إفتتاح معرض أمام مستشفى العامرية العام، وتم اختيار الأماكن لسهولة الوصول إليها من الأهالي.