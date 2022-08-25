«الأدوات المكتبية» تكشف لـ«الوطن» تخفيضات وتفاصيل معرض أهلاً مدارس

كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن نسبة تخفيضات المكتبات الخاصة المشاركة في معرض «أهلاً مدارس» التي تتراوح بين 15 إلى 30%، موضحاً أنَّ ذلك سيساهم في التخفيف عن المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار، ما يجعل تلك النسبة تحديًا كبيرًا وجهدًا بُذل من قبل القائمين على المعرض.

إعفاء العارضين من دفع القيمة الإيجارية

وأضاف «حسن»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الغرفة تتحمل القيمة الإيجارية لجميع العارضين أمام الجهات الرقابية الملزمة؛ من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى أنَّ المعرض مقام بتوجيهات رئاسية وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع الدكتور علي مصيلحي ورئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربي.

وتابع وكيل الشعبة: «المعرض هذا العام سيكون عبارة عن 5 قطاعات مشاركة لـ المستلزمات المدرسية وهي الأدوات المكتبية، والأحذية والجلود، والملابس، والكمبيوتر، والمواد الغذائية وكل ما يخص الساندوتش، وتشارك الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين بالمعرض».

التخفيضات بكل القطاعات.. وتتفاوت من قطاع لآخر

وكشف عن وصول نسب التخفيضات إلى 50% على الملابس، فيما تتراوح بين 15 إلى 30% على المنتجات المعروضة من شركات الأغذية، فيما يشارك في المعرض هذا العام من 210 إلى 250 شركة بمختلف القطاعات المشار إليها، من بينها 50 مكتبة.

أوضح «حسن»، أنَّ المعرض قريب من محطة مترو أرض المعارض؛ للتسهيل على الزائرين الوصول، مشيرا إلى أنّه مكون من طابقين، الأول يضم أقساما للمكتبات وأجهزة الكمبيوتر والحقائب، وقسما للمرأة والصندوق الاجتماعي وشباب الخريجين، إضافة إلى عيادة أسنان وعيادة كشف بصريات والتي تستمر للعام الثالث على التوالي معنا في المعرض مع بعض التوسعات تختص بها عيادات معرض هذا العام.

واستطرد: «أما الطابق العلوي، فمخصص للأحذية والحقائب، والملابس من اليونيفورم أو الزي المدرسي الموحد والملابس الداخلية والجوارب وغيرها من المستلزمات الدراسية، بجانب القطاع الغذائي».

وأكد أنَّ جميع العارضين يهدفون إلى تقديم المنتجات للمواطنين بأسعار معقولة تتناسب مع متوسط الدخل في مصر، وأن يشتمل المعرض على جميع الاحتياجات المدرسية مع موسم بدء الدراسة.

وتوقع أنَّه بخلاف العام الماضي الذي شاب حركة البيع خلاله تخوفات من استمرار الوباء؛ ليدفع صانع القرار إلى مواصلة الدراسة عن بعد، فإن هذا العام سيشهد إقبالاً كبيراً لمعرض أهلًا مدارس بسبب توقع حضور جميع الطلاب وانتظامهم في مدارسهم بنسبة 100%.

وأكد «حسن» بدء معرض «أهلاً مدارس» في موعده المعلن عنه لتبدأ أولى أيامه في 1 سبتمبر، وتستمر فعالياته حتى 12 سبتمبر بعد مده يومين، لافتاً إلى أنَّ موعد بدء الدراسة للمدارس الدولية أو الأنترناشيونال في منتصف شهر سبتمبر المقبل، فيما ستبدأ الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات في أول أكتوبر.

وبعيداً عن المعرض، أشار إلى وجود نسب التخفيضات الخاصة نفسها بمعرض أهلا مدارس داخل العديد من المكتبات، كما تتوافر العربات المتنقلة بالميادين التي تعرض منتجات ومستلزمات دراسية بنفس نسب التخفيضات، بهدف الوصول للمواطنين الذين يصعب عليهم التردد على المعرض.