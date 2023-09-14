وزير الموارد البيئية الليبي: الوضع في درنة كارثي.. ونشكر مصر على دورها

أكد وزير الموارد المائية الليبي محمد دومة، أن الوضع في درنة والمنطقة المحيطة كارثي، وانقطاع الطرقات وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف: «أثني على دور الشعب المصري حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم المساعدات إلى ليبيا».

العدد الحقيقي لضحايا ليبيا قد يصل إلى عشرات الآلاف

وكان مسؤولًا ليبيًا سابقًا، أعلن في تصريحات لصحيفة «تليجراف»، أنّ السلطات المحلية تخشى أن يصل العدد الحقيقي لضحايا ليبيا إلى عشرات الآلاف.

وأشار، إلى أنّ عدد الوفيات أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أرقام دقيقة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تضع في اعتبارها أنّ عدد ضحايا ليبيا قد يتجاوز 40 ألف قتيل، لكن لا أحد يريد أن يقول ذلك خوفًا من إثارة غضب الناس.