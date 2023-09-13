الجيش الليبي: نشكر الرئيس السيسي على قوافل الدعم لمنكوبي فيضانات درنة

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، عن أن هناك نحو 5300 قتيل، وأكثر من 12 ألف مفقود، نتيجة العاصفة دانيال، التي اجتاحت مناطق واسعة شرق ليبيا، وتركت مدينة درنة منطقة منكوبة، مشيراً إلى أن هناك أنباء عن العثور على مزيد من الوفيات في كل ساعة.

دعم مصر لليبيا في العاصفة دانيال

ووجه المتحدث باسم الجيش الليبي الشكر للقيادة المصرية على تقديم أكبر قوافل إمداد لشعب ليبيا، بعد تعرض درنة للعاصفة دانيال، التي خلفت دماراً واسعاً في المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن مدينة درنة تضررت في المواصلات والخدمات والبنية التحتية، كما أن المياه جرفت التربة الطينية إلى البحر والجبل الأخضر، ولم يتبقى سوى الصخور فقط.

وأضاف أن ضخامة السيول، وقوة الرياح، وارتفاع الوادي عن درنة، أدى إلى تدفق مياه الفيضانات من ارتفاع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر، مما تسبب في جرف عشرات المباني إلى البحر، وتدمير البنية التحتية في المدينة بشكل كامل.

قتلى ومصابي عاصفة ليبيا

وأكد اللواء أحمد المسماري أن البحر بدأ يلفظ الجثث والسيارات على بعد 30 كيلومتراً، لافتاً إلى أن هناك آلاف النازحين خارج درنة، ويتم تنسيق الجهود بين فرق الإنقاذ الليبية والفرق العربية، التي وصلت ليبيا للمشاركة في عملية الإغاثة.

وبشأن دعم مصر بحاملة الطائرات «ميسترال»، أضاف قائلاً: «تساعد في تأمين مهابط للطائرات، وتساعد على أن تكون مستشفى ميداني يمكن نقل الحالات الخطيرة لمصر عبر الطائرات العمودية التي تهبط بها».

واختتم قائلاً: «الرئيس السيسي وجه كل الإمكانيات في خدمة الشعب الليبي»، وأضاف: «لا ننسى القوافل البرية التي تحمل مستلزمات إعادة تأهيل الطرق التي دمرت»، مشيراً إلى أنه تم فتح فنادق المنطقة لمن دمر منزله ومن هو مشرد في الشوارع بسبب العاصفة ، علاوة على استضافة بعض الأهالي المتضررين في عدد من المناطق الأخرى.