تحرير 18 محضرا في حملات تموينية على الأسواق بكفر الشيخ

شهدت عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وإزالة إشغالات وإعلانات مخالفة، تعديات على أراضي زراعية، وأعمال الصرف الصحي استعدادا لموسم الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ جمال نور الدين.

إزالة الإعلانات المخالفة الإشغالات

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة إزالة الإعلانات المخالفة وإزالة الإشغالات، مؤكداً أنّ الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وأنّه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، كما تابع تطهير وتسليك صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي بشوارع المدينة، وضخ المياه بها والوقوف على جاهزيتها، لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأوضح «القصيف»، أنّ الحملة التموينية تمكنت من تحرير 18 محضراً متنوعاً، والتحفظ على كميات من المواد الغذائية، بحضور السيد عبد الهادي، مدير إدارة الحوكمة بالمحافظة، ورامي أبو الوفا، إدارة الحوكمة، ومحمد عبد الصادق، ورضا الشربيني نواب رئيس المركز والمدينة، ورضا داود الرقابة التموينية بالمحافظة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 520 متراً بنطاق قرى الحصفة وقرية البرية وقرية الرغامة، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تهذيب وزراعة الأشجار

كما تابع «عيسى»، أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار وتهذيبها أمام مجمع المروة التجارى، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة حالة تعدٍ في المهد بدون ترخيص بقرية الربع التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع بحضور مدير نائب رئيس المدينة للإزالات والاشغالات، ونائب رئيس القري غرب ورئيس قرية الربع، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع الفداوي، حملات النظافة ورفع الإشغالات.