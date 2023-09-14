«حياة كريمة» تواصل جهود مبادرة «سبيل» في عدد من المحافظات

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في مختلف القرى والمحافظات، من خلال تدشين عدد من الفعاليات والخدمات التنموية، وتقديم جميع المساعدات للأهالي في جميع المحافظات، وكذلك إطلاق المبادرات المختلفة لخدمة المواطنين.

واستكملت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة «سبيل» بالنزول إلى المستشفيات؛ من أجل توصيل الوجبات الغذائية المتكاملة لأهالي المرضى، إذ نشرت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، صورا للمتطوعين من مبادرة «سبيل» وجهودهم في توزيع الوجبات.

مبادرة «سبيل»

وكشفت مؤسسة حياة كريمة في منشورها، عن الأماكن التي تتواجد بها مبادرة «سبيل»، وهى «المنوفية، كفر الشيخ، السويس والقليوبية»؛ وذلك للوصول إلى أهالي المرضى، وتوصيل وجبة غذائية متكاملة لهم.

برنامج «تزويج اليتيمات»

وعلقت مؤسسة حياة كريمة قائلة: «بقالنا يومين موجودين في في عدد من المستشفيات، لأننا وعدنا ليكم نكون جنبكم وسندكم في كل وقت».

ومن ناحية أخرى، اطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برنامجا لـ«تزويج اليتيمات»، يهدف إلى دعم الفتيات اليتيمات في دور الرعاية أو غيره، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه اليتيمات، ما يضمن لتلك الفتيات مستقبل مستقر.