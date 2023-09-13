الكشف على 542 رأس ماشية في قافلة بيطرية بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية شاملة بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة في قرية منشأة سلامة، التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، والتي ضمت تحصين ورش الماشية والأغنام ضد الأمراض المعدية للأمراض المتوطنة للماشية، إذ جرى توقيع الكشف البيطري على 542 رأس ماشية.

توافر جميع المستلزمات البيطرية بالمجان

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن تلك القوافل البيطرية تأتي ضمن حرص الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعم الثروة الحيوانية وتنظيم قوافل بيطرية بالمجان ضمن ما تقدمه من خدمات شاملة لمربي الماشية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

قوافل بيطرية بشكل دوري

وأضاف أن القوافل البيطرية المجانية مستمرة بواقع قافلة كل أسبوع داخل قرى المحافظة.

وشارك في أعمال القافلة البيطرية اليوم الثلاثاء، الدكتور عبد الستار شعوت، مدير عام إدارة الرعاية البيطرية بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، والدكتورة عزة الحداد، والدكتور أحمد جبل، مدير إدارة مركز الرياض البيطرية، والدكتور نسيم هاشم ، وكيل الإدارة البيطرية بالرياض، والدكتورة أميرة عبد الوهاب، رئيس قسم الإرشاد البيطري، والدكتورة دينا محمد، رئيس قسم الرعاية، والدكتورة رانيا رفعت، رئيس قسم الترقيم، والتسجيل، والدكتور محمد رمضان، مدير الوحدة البيطرية بقرية بقلولة وعثمان محمد، ومحمد السيد، وأحمد القادوم.