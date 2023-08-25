كل ما تود معرفته عن خط السكك الحديدية من «بالوظة» حتى ميناء شرق بورسعيد

حددت وزارة النقل، العديد من المعلومات المهمة عن خط السكك الحديدية من بالوظة، حتى ميناء شرق بورسعيد، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير، وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول 500 كيلومتر، ضمن ممر «العريش - طابا» اللوجيستي المتكامل.

خط السكك الحديدية

وفق تقرير لوزارة النقل، ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن خط السكك الحديدية من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد:

- يمتد خط السكك الحديدية من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا.

- إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول نحو 24 كيلومترا من غربلة بازلت ودك السكة.

- يجري إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كيلومترا.

- يصل الخط إلى ميناء شرق بورسعيد.

- يهدف الخط إلى ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد.

- يسهم الخط في تعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.

أهمية خط السكك الحديدية من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد

علق الدكتور أحمد مُحمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، على الخط، قائلاً: إن «وزارة النقل تعمل على تحقيق مفهوم الربط المتعدد للمنظومة بالكامل سواء من سكك حديدية أو من طرق وكباري أو موانى».

وأضاف مُحمدي لـ«الوطن»، أن خط السكك الحديدية من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد، من المقرر أن يُعظم حركة نقل البضائع بشكل كبير، الأمر الذي يحقق مزايا متعددة للاستثمار في مصر سواء المباشر أو غير المباشر.

وأشار خبير هندسة السكك الحديدية، إلى أن كل هذه الجهود تخلق بيئة استثمارية جذابة في مصر، خاصة في منطقة إقليم قناة السويس.