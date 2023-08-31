«ميرسك العالمية»: قناة السويس تلعب دورا محوريا في التحول الأخضر

قال روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي موللر ميرسك القابضة، إن قناة السويس تلعب دورا محوريا من خلال دفع العلاقات المشتركة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي ودعم المبادرات البناءة والرؤى المستقبلية التي تصب في صالح تطور صناعة النقل البحري وضمان استدامة التجارة العالمية.

أهمية استخدام الوقود الأخضر بديلاً عن الوقود التقليد

وأضاف خلال لقائه الفريق أسامة ربيع، أن الدراسات المستقبلية لصناعة النقل البحري تُعلي من أهمية استخدام الوقود الأخضر بديلاً عن الوقود التقليدي في ضوء التوجه نحو خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم استدامة البيئة البحرية.

وتابع: «في هذا الصدد تبنت مجموعة ميرسك العالمية إطلاق أول سلسلة من سفن الحاويات التي تعمل بالميثانول الأخضر، ضمن استراتيجيات الشركة لدعم التحول الأخضر».

اتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس

وشهد توقيع اتفاقية جديدة مع هيئة قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع لاستكمال التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب، وآليات التحول الأخضر.

وتشمل الاتفاقية عدة مجالات أبرزها التدريب، وآليات التحول الأخضر، وبحث التعاون المشترك في مجال بناء القاطرات البحرية وإعادة تدوير السفن، وذلك بمقر شركة ميرسك العالمية بكوبنهاجن بالدنمارك.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الاتفاق يعد تتويجا للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين هيئة قناة السويس ومجموعة إيه بي موللر ميرسك العالمية واستكمالاً للتعاون المثمر بين الجانبين، ويأتي على هامش زيارة رئيس هيئة قناة السويس للدنمارك، والتي استهلها بلقاء السفير كريم شريف السفير المصري بالدنمارك لبحث سبل التعاون مع الشركات الدنماركية وجذب الاستثمارات.