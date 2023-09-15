انتظام الكشف الطبي على الطلاب الجدد بمختلف كليات جامعة القاهرة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام أعمال الكشف الطبي للطلاب الجديد بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أنه لم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن وأن أعمال الكشف تتم وفقا لجدول زمني لجميع الطلاب، منوهين إلى أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لذلك بما يحقق المصلحة العامة لجميع الطلاب.

الكشف الطبي للجامعات

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا إلى أن الجامعة تنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.