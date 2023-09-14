جامعة القاهرة: إضافة 4 أعضاء جدد للجنة مشروع الإسكان في 6 أكتوبر

عقدت لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، اجتماعا لوضع جدول زمني للانتهاء من المشروع في مدة 6 أشهر.

إيجاد حل بديل لمشكلة الصرف

وأسفر الاجتماع عن مجموعة مهمة من النتائج أبرزها أن جميع المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز جار الانتهاء من توصيلها سريعا إلى المشروع، وجرى تأكيد أن العقبة أمام توصيل الصرف الصحي تتعلق بجهات خارجية مسئولة عن المرافق، وإيجاد حل بديل لمشكلة الصرف بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وجاري الانتهاء من الإجراءات لتنفيذ هذا الحل في أسرع وقت.

وأعاد رئيس الجامعة تشكيل لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، وإضافة 4 أعضاء جدد من كبارالأساتذة لإعطاء دفعة للمشروع.

وكلفت اللجنة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن بتكليف الاستشاري العام الدكتور طارق عبد اللطيف بمتابعة أعمال عقود الغاز والتليفونات وسرعة إنهائها، كما جرى تكليف الاستشاري العام بالانتهاء من الأعمال في مجاورات (a -b -d) في خلال مدة وجيزة واستكمال باقي المجاورت في خلال 6 أشهر بحد أقصى.

متابعة أعمال عقود الغاز والتليفونات

وقررت اللجنة اختيار الدكتور مجدي عمر، عضو لجنة الإسكان، ويتواصل المستمر مع السكان لإيضاح الحقائق وحل أية عوائق.