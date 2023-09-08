جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023.. تبدأ من 16 سبتمبر

تبدأ جامعة القاهرة جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023 للطلاب الجدد في 16 سبتمبر على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر، وعلى الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي وتسجيل بياناتهم من هنا، وتجهيز الأوراق المطلوبة وتقديمها في يوم الكشف ومنها الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، وطباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي فى أحد منافذ فوري.

الكشف الطبي داخل مستشفى الطلبة

وفيما يتعلق بتفاصيل جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023، حددت الجامعة الكشف الطبي للطلاب وفق جدول زمني لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لمنع الزحام، واتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب، ومن المقرر بدء الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر داخل المستشفى في ميدان الجيزة من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ11:30 صباحا بالنسبة للطالبات، ومن الـ11:30 صباحا وحتى الـ1:30 ظهرًا للطلاب.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023

وبالنسبة للكليات جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023 يشمل الآتى،

- 16 سبتمبر الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

- 17 سبتمبر طلاب كليتي الطب البيطري ودار العلوم.

- 18 سبتمبر لطلاب كلية العلوم.

- 19 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة.

- 20 سبتمبر لطلاب كلية الزراعة من حرف أ إلى حرف غ.

- 21 سبتمبر لطلاب كلية الزراعة من حرف ف إلى حرف ي.

- 23 و24 سبتمبر طلاب كلية التمريض ومعهد فني تمريض وتمريض معهد الأورام.

- 25 سبتمبر توقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي الإعلام والتربية النوعية.

- 26 سبتمبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- 27 سبتمبر لطلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني.

- 30 سبتمبر لطلاب كليتي العلاج الطبيعي والآثار.

- 1 أكتوبر لطلاب كلية تربية للطفولة المبكرة من حرف أ إلى حرف غ.

- 2 أكتوبر للطلاب من حرف ف إلى حرف ي.

- 3 و4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب.

- 5 و8 و9 أكتوبر لطلاب كليتي الحقوق.

- 10 و11 و12 أكتوبر طلاب كلية التجارة.