24 وظيفة جديدة في جامعة القاهرة.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط الوظائف الجديدة المطلوبة في جامعة القاهرة، للعمل في المعهد القومي للأورام، وأوضحت شروط ومواعيد التقديم.

الوظائف المطلوبة

24 وظيفة طبيب مقيم معار للعمل في المعهد القومي للأورام.

شروط الوظائف

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة.

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا في مادة التخصص، وأنهى الامتياز، وألا يكون قد مضى على الامتياز أكثر من عامين

المستندات المطلوبة

- أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة الامتياز.

ـ الموقف من التجنيد للذكور.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي .

- أصل تصريح مزاولة المهنة.

ـ موافقة جهة العمل.

ـ استمارة الرغبات المقدمة بجلسة المستشفيات بقصر العيني بتاريخ 12/6/2023 «غير قابلة للرد».

طريقة التقديم

تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور عميد المعهد القومي للأورام، وتوجّه إلى إدارة شؤون الأطباء

مواعيد التقديم

طبقا لـ إعلان بوابة الوظائف الحكومية، فإنّ التقديم مفتوح في الفترة من 10 إلى 24 سبتمبر الجاري.