«الاتصالات» تطلق مسابقة «الواقع المعزز في خدمة الصالح العام»

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مسابقة «الواقع المعزز في خدمة الصالح العام»، التي تستهدف تحفيز الشركات الناشئة التي تطبق تكنولوجيات وحلول الميتافيرس وتكنولوجيا الواقع الممتد في نماذج أعمالها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي المسابقة بمبادرة من جامعة مصر للمعلوماتية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم شركة ميتا، وشراكة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكاديمية ميتا، وشركة سيمبلون الفرنسية.

وتوفر المسابقة فرصا للفائزين للتأهيل للانضمام لبرامج الاحتضان والبحث والتطوير بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوجد بها العديد من المختبرات والمعامل المزودة بأحدث التقنيات لتطبيقات الميتافيرس والواقع الممتد.

ويأتي اهتمام جامعة مصر للمعلوماتية بتنظيم المسابقة انطلاقًا من دورها الرائد، كإحدى أوائل الجامعات المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية والمجالات المتأثرة بهما، والتي أسستها وزارة الاتصالات، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم الجامعة 4 كليات، وهي «الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم»، وتعطى الكليات أولوية قصوى لتشجيع طلابها على تبني ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، كما تشارك الجامعة بشكل مستمر في تنظيم واستضافة العديد من المسابقات البحثية والمحفزة على الابتكار لطلاب الجامعات المصرية بمقر الجامعة في العاصمة الإدارية.