«الاتصالات»: نبحث مع الإمارات تطويع الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجراء محادثات مع الإمارات، لتنفيذ مشرعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتطوير تطبيقات توفر حلولا مبتكرة للتصدي للتحديات التي تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التدريب وبناء القدرات.

تطبيقات العمل عن بُعد

وبحسب بيان وزارة الاتصالات، فإنّ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عقد لقاء مع عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بالإمارات، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث بحث اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات حوكمة البيانات، وتنفيذ مشرعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات توفر حلولا مبتكرة للتصدي للتحديات التي تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التدريب وبناء القدرات.

أعمال الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في فعاليات أعمال الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي، الذي يعقد حاليا ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ حيث شهد الاجتماع عقد 3 جلسات شهدت طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.