وزير الاتصالات يبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق أربعة أيام، يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا، ونقل المعرفة في المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

لقاء أعضاء من الكونجرس الأمريكي

ومن المقرر، أن يلتقي طلعت مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كما سيلتقى مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

تصميم وصناعة الإلكترونيات

كما يعقد وزير الاتصالات عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولى كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية في مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث والتطوير، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.