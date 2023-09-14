تشكيل لجنتين لفحص طلبات المتقدمين لوظيفة معيد بجامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من الدكتور شادي المشد المشرف على التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وأحمد شاهين بالشؤون القانونية لفحص الطلبات المقدمة لشغل وظائف المعيدين، وبيان مدى مطابقة الطلبات مع المعايير والضوابط التي قررتها الجامعة، وإجراء ترتيب المتقدمين حسب تطبيق هذه المعايير والضوابط.

كما تضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، وعضوية كل من الدكتور أشرف توفيق شمس الدين مستشار مجلس الأمناء للشؤون القانونية، وأحد أعضاء هيئة التدريس (مديري البرامج) كل في تخصصه، لاعتماد أعمال اللجنة الأولى ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ اللازم.

حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية أعلنت عن حاجتها أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور لتعيين معيدين جدد بنظام التعاقد في الجامعة في عدد من تخصصات الكليات بالجامعة وحددت الجامعة الشروط والتخصصات كالتالي:

- كلية علوم الحاسب من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها تخصصات ميكانيكا قوى و ميكانيكا إنتاج و ميكاترونيات واتصالات

- كلية الهندسة لتدريس العلوم الأساسية رياضيات و ميكانيكا من خريجي كليات الهندسة للعمل بالأقسام الأكاديمية

- كلية الطب من خريجي كليات الطب بالجامعات المعتمدة للعمل بالأقسام الأكاديمية

- كلية طب الأسنان من خريجي كليات طب الفم والأسنان من الجامعات المعتمدة

- كلية العلاج الطبيعي من خريجي كليات العلاج الطبيعي من الجامعات المعتمدة

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال من خريجي كليات التجارة أو الكليات ذات العلاقة من الجامعات المعتمدة.