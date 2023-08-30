جامعة بنها الأهلية تعلن حاجتها للتعاقد مع شركة نظافة متخصصة

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن حاجتها للتعاقد مع شركة متخصصة في مجال خدمات النظافة على أن تكون الشركة لها رخصة سارية، ولديها خبرة في خدمات النظافة لا تقل عن خمس سنوات، وسابقة أعمال في مجال نظافة المؤسسات الكبرى تستعرض «الوطن» شروط التقدم للشركات المتخصصة للعمل في مجال النظافة بجامعة بنها الأهلية بالعبور ورابط التقديم.

رابط التقدم للشركات المتخصصة في مجال النظافة ببنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية لـ«الوطن»، أنه على من يرغب في التقديم لخدمات النظافة للجامعة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لجامعة بنها الأهلية، والمتاح على الرابط التالي من هنا، على أن توضح البيانات الآتية: السجل التجاري والضريبي، وسابقة الأعمال، عدد أفراد الشركة العاملين من ذكور وإناث.

مواعيد تقديم ملفات شركات النظافة ببنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أنه سيتم التسجيل علي الرابط المشار إليه بداية من الأربعاء 30 أغسطس الجاري إلى الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

أضاف رئيس جامعة بنها الأهلية أنه يتم تسليم المستندات والمظروفين «الفني والمالي» في ظرفين مغلقين بمكتب الشئون القانونية بمقر الجامعة بالعبور خلال يومي الأربعاء 6 سبتمبر المقبل والخميس 7 سبتمبر، مرفق بها صورة من تسجيل الشركة على موقع الجامعة.

أشار رئيس الجامعة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ الإعلان على موقع الجامعة، أو التي ترد بعد المدة المحددة للتسجيل على الموقع.