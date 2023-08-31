جامعة بنها الأهلية تعلن حاجتها للتعاقد مع إداريين وفنيين.. رابط التقديم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، حاجتها للتعاقد مع إداريين وفنيين في عدد من التخصصات، في إطار استكمال الهياكل الإدارية والفنية للجامعة، وتبدأ في تلقي الطلبات اليوم، إلكترونيًا، وفق الشروط الموضوعة للوظائف المتاحة.

وتستعرض«الوطن» فيما يلي، مواعيد تلقي طلبات وظائف الإداريين والفنيين بجامعة بنها الأهلية بالعبور، وطريقة للتقدم والتخصصات المطلوبة.

شروط وظائف الإداريين والفنيين الجدد ببنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، أنّ الجامعة حددت عددا من الشروط لشغل وظائف الإداريين والفنيين الجدد بنظام التعاقد كالتالي:

- أن يكون محل السكن قريبًا من الموقع الجغرافي للجامعة ويفضل من قاطني العبور.

- السن لا يزيد عن 40 عاما في أول سبتمبر 2023.

- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسير والسلوك.

رابط وظائف جامعة بنها الأهلية الجديدة

ويمكن التقدم لوظائف الإداريين والفنيين بالتعاقد في الجامعة، من خلال الرابط، اعتبارا من اليوم حتى الاثنين المقبل.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنّ تخصصات وظائف الإداريين والفنيين الجديدة كالتالي:

شروط الوظائف الإدارية

- أخصائي شئون تعليم وطلاب، خبرة 5 سنوات.

مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال الوظيفة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

- أخصائي موارد بشرية، 5 سنوات خبرة في مجال الوظيفة ومؤسسات التعليم.

- أخصائي شئون مالية، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، 5 سنوات خبرة في الشئون المالية والعمل الجامعي.

- أخصائي مشتريات خبرة 5 سنوات في مجال المشتريات بالعمل الجامعي، وإدارة المخازن والدورة المستندية للمخازن.

- أمين مخزن، 5 سنوات خبرة.

- أخصائي علاقات عامة وإعلام، شرط أن يكون حاصلا على بكالوريوس إعلام ويمتلك 5 سنوات خبرة في مجال الوظيفة.

- سكرتارية، 5 سنوات خبرة في مجال الوظيفة، ويشترط إجادة استخدام البرامج المكتبية واللغة الإنجليزية.

- أخصائي مزايا واستحقاقات، شرط أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، 5 سنوات خبرة في إعداد المرتبات والمكافأة والتعامل مع التأمينات.

شروط الوظائف الفنية

- أخصائي تكنولوجيا المعلومات، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة أو حاسبات ومعلومات، 5 سنوات خبرة في مجال العمل بالجامعات وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والشبكات وبرامج التطبيقات الجامعية.

- أمن صناعي، حاصل على مؤهل عالي مناسب ودورات متخصصة، 5 سنوات خبرة في تشغيل وصيانة منظومات الحريق.

- مشرف مباني، حاصل على مؤهل عالي مناسب، 5 سنوات خبرة في إدارة المباني والقاعات التعليمية.

- فني صيانة حاسب آلي، حاصل على مؤهل مناسب، 5 سنوات خبرة في صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظام.

- فني سباكة صحية، مؤهل متخصص، 5 سنوات خبرة خبرة في صيانة أعمال السباكة والتمديدات الصحية.

- فني كهرباء، مؤهل متخصص، 5 سنوات خبرة في صيانة أعمال الكهرباء والتمديدات الكهربائية.

- فني تشغيل مصاعد، مؤهل متخصص، 5 سنوات خبرة في تشغيل المصاعد.

- نجار، مؤهل متخصص، 10 سنوات خبرة في أعمال التجارة وصيانة المصنوعات الخشبية

- عامل زراعة، مؤهل متخصص، 10 سنوات خبرة مؤهل متوسط زراعي

- فني تشغيل وصيانة شبكات IT، مؤهل مناسب، 5 سنوات خبرة في صيانة الأجهزة والشبكات

- مهندس زراعي، بكالوريوس زراعة، 5 سنوات خبرة في متابعة أعمال الزراعة والري وتنسيق الحدائق

- مهندس شئون مقر، بكالوريوس هندسة مدني أو عمارة، خبرة في متابعة الموقع العام والمباني وتجهيزاتها

- أمين معمل حاسب آلي، مؤهل متوسط فني

- أمين معمل بكلية الطب، خبرة في مجال العمل