محافظ مطروح: استقبلنا 237 رحلة شارتر سياحي منذ مايو الماضي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة شهدت هذا العام حالة من الرواج والانتعاش السياحي على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المصطافين والزوار من المحافظات الأخرى الذين يحرصون على قضاء إجازاتهم الصيفية بمطروح والاستمتاع بجمال شواطئها الفريدة، ورمالها الناعمة ومزاراتها السياحية التي تكتسب شهرة عالمية.

وصول 237 طائرة شارتر سياحي مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن هناك استمرار لتوافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعياً من عدد من الدول الأجنبية، والتي بلغت حتى الآن عدد237 طائرة شارتر، بينها 187 رحلة شارتر وصلت مطار مرسى مطروح الدولي، و50 رحلة طيران شارتر استقبلها مطار العلمين الدولي منذ بداية الموسم السياحي في شهر مايو الماضي.

استقبال الأجانب بالورد

وأضاف محافظ مطروح أنه يجري استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالزوار الأجانب من خلال الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وهيئة تنشيط السياحة، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية.

118 طائرة شارتر تصل مطار مطروح

وفي سياق متصل أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه منذ بداية الموسم السياحى لرحلات الشارتر هذا العام 2023 في مايو الماضي استقبلنا 118 رحلة قادمة من دولة إيطاليا، و29 رحلة من دولة سلوفاكيا، و28 رحلة من دولة التشيك، و12 رحلة من دولة صربيا، بالإضافة إلى 16 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاخستان، و34 رحلة قادمة من دولة التشيك، وذلك عبر مطار العلمين الدولي.