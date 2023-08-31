مطار مطروح الدولي يستقبل 8 طائرات «شارتر» قادمة من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار التدفق السياحي عبر طيران شارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين، موضحا أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي، خاصة مع استمرار التوافد أسبوعيا، والتي بلغت 205 طائرات حتى الآن.

وصول 8 رحلات شارتر من إيطاليا

وقال محافظ مطروح، إن المطار استقبل اليوم، عدد 8 رحلات طيران شارتر قادمة من أوروبا من إيطاليا، وذلك استمرارا لتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من دول العالم.

رحلات الطيران الشارتر القادمة إلى مطروح

وأضاف أن من بين الرحلات الشارتر التي استقبلتها المحافظة 159 رحلة طيران شارتر وصلت مطار مرسى مطروح الدولي، وعدد 46 رحلة شارتر بمطار العلمين الدولي، من مختلف الدول منها عدد 102 رحلة قادمة من دولة إيطاليا، وعدد 23 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 24 رحلة من دولة التشيك وعدد 10 رحلات من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح.