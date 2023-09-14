اليوم.. آخر موعد لسحب كراسات شروط حجز 790 قطعة أرض صناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اليوم آخر موعد لسحب كراسات الشروط لحجز 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

مد فترة سحب كراسات الشروط

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت في يوم 6 سبتمبر الماضي مد فترة سحب كراسات الشروط حتى اليوم الخميس، نتيجة الإقبال الكبير على الأراضي الصناعية من جانب كل من المستثمرين ورواد الأعمال، ومنحهم المزيد من الوقت من أجل الاطلاع على كل الفرص الاستثمارية التي أتاحتها الهيئة بشكل إلكتروني.

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تلقي طلبات حجز الأراضي من جانب المستثمرين الصناعيين الذي سحبوا كراسات الشروط خللا الفترة المحددة، مستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

تقديم تيسيرات كبيرة لكل المستثمرين

وأشارت التنمية الصناعية إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة يقدر بـ1.7 مليون متر مربع، وهي متاحة سواء للتخصيص من خلال نظام التمليك أو حق الانتفاع، مع تقديم تيسيرات كبيرة لكل المستثمرين.

وفي السياق ذاته، فإن سحب كراسات الشروط وحجز الأراضى يتم بشكل إلكتروني بالكامل «أونلاين»، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.