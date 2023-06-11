تفاصيل مواعيد تسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين بأكتوبر الجديدة.. تبدأ اليوم

ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم 205 قطع أرض صناعية بمساحة إجمالية 414 فدانا، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك بحسب مواعيد محددة، وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة في التسهيل على المستثمرين في المدن الجديدة، ولخلق المزيد من فرص العمل.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، مواعيد تسليم قطع الأراضي السكنية في مدينة أكتوبر الجديدة.

مواعيد تسليم قطع الأراضي الصناعية في أكتوبر الجديدة

- قطع الأراضي أرقام (388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 399 – 400 - 401)، اليوم الأحد 11 يونيو.

- القطع من 402 : 410، يوم الإثنين 12 يونيو.

- القطع أرقام ( 411 – 412 – 414 – 415 – 418 – 419 – 422 - 423)، يوم الثلاثاء 13 يونيو.

- القطع أرقام (426 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 - 452) يوم الأربعاء 14 يونيو.

- القطع أرقام (454 – 455 – 456 – 460 – 461 – 464 – 465 – 468 - 469)، يوم الخميس 15 يونيو.

- القطع أرقام 104 : 114، يوم الأحد 18 يونيو.

- القطع من 115 : 125، يوم الإثنين 19 يونيو.

- القطع من 126 : 136، يوم الثلاثاء 20 يونيو.

- القطع من 137 : 147، يوم الأربعاء 21 يونيو.

- القطع من 148 : 157، يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

- القطع أرقام ( 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – 413 - 416)، يوم الأربعاء 2 أغسطس.

- القطع أرقام (417 – 420 – 421 – 424 – 425 – 427 – 428 - 429)، يوم الخميس 3 أغسطس.

- القطع من 430 : 436، يوم الأحد 6 أغسطس.

- القطع من 437 : 448، يوم الإثنين 7 أغسطس.

- القطع أرقام (445 – 453 – 459 – 462 – 463 – 466 – 467 – 470)، يوم الثلاثاء 8 أغسطس.

- القطع من 77 : 87، يوم الأربعاء 9 أغسطس.

- القطع من 88 : 98، يوم الخميس 10 أغسطس.

- القطع أرقام (99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 - 163)، يوم الأحد 13 أغسطس.

- القطع من 164 : 174، يوم الإثنين 14 أغسطس.

- القطع من 175 : 184، يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

جدير بالذكر أن مدينة أكتوبر الجديدة تضم منطقة صناعية كبرى بإجمالي مساحات تتعدى الـ11 ألف فدان بالإضافة لوجود المنطقة اللوجيستية والميناء الجاف لتمثل انطلاقة صناعية كبرى في المستقبل القريب.