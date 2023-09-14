أسعار اللحوم في منافذ التموين ومحلات الجزارة اليوم الخميس

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ أطنان من اللحوم يوميا في جميع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المدن والأحياء حيث البيع بأسعار مخفضة، في إطار دعم الدولة للمواطنين.

أسعار اللحوم في منافذ التموين اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم في جميع المنافذ اليوم، في ظل تباين الأسعار بين اللحوم البلدي الطازجة اللحوم المجمدة ومشتقاتها المختلفة، وجاءت الأسعار كما يلي.

سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

سعر كيلو الحوم البلدي الطازجة 280 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

وكشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، عن استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، حيث يتباين سعر الكيلو بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي.

يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 300 و400 جنيه.

كيلو الكبدة الطازجة 350 - 380 جنيها.

كيلو اللحم المفروم 300 - 350 جنيها.

كيلو البفتيك الطازجة 350 - 400 جنيه.

كيلو اللحم الجملي بين 250 - 280 جنيها.

كيلو اللحم الضأن بين 300 - 380 جنيها.