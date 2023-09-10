انخفاض كبير في أسعار اللحوم الطازجة اليوم.. أستاذ اقتصاد زراعي يوضح

أعلنت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق 38 جنيهًا في الكيلو، ما ينعكس بدوره على استقرار أكبر في الأسواق في منتجات اللحوم بكل مشتقاتها؛ لوجود كميات جيدة منه بالمنافذ الحكومية والخاصة كذلك.

نور الدين: أسعار الأعلاف بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ

وقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن انخفاض أسعار اللحوم مرتبط بزيادة الإفراجات الجمركية على الأعلاف من المواني المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أنّ أسعار الأعلاف والخامات التي تداخل في إطعام المواشي بدأت في الانخفاض بشكل كبير وملحوظ.

وأضاف «نور الدين»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ سعر الطن من الذرة الصفراء سجّل حاليًا 11 ألف جنيه، بعدما تجاوز حد الـ20 ألف جنيه للطن، خلال الفترة القليلة الماضية، وهو الأمر الذي تم بعد التعاون ما بين وزارتي الزراعة والمالية والجمارك من أجل رفع نسب الإفراجات الجمركية لمدخلات الأعلاف والتيسير على المواطنين.

وأوضح أنّ الدولة دائمًا ما تأخذ على عاتقها إطلاق المبادرات المختلفة تيسيرًا على المواطنين، وكذلك صغار المربين، وقال إن أسعار المنتجات في الأسواق حاليا بدأت في استجابتها للنزول السعري، كما أن المنتجات الزراعية كذلك بدأت هي الأخرى في الانخفاض، لافتا إلى أنّ المشكلة التي كان يعانيها البعض هو عدم توافر الأرز بكثره في الأسواق، غير أنه مؤخرًا بات هناك زيادة في المعروض منه، وبات المنتج مطمئن بوجوده في الأسواق ويفوق حاليا حد الـ100% من احتياجات المستهلكين، «علشان كده سعره نزل».

وأكد أنّ ما يتبقى حاليا هو تفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر على الأسواق وبكل المنتجات المطروحه في الأسواق، من أجل القضاء على الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض التجار.